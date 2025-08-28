Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tellidede Mahallesinde R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs ile A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobil çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 10 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

