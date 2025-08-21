Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da enişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga!

Aydın'da enişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da enişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga!
Aydın, Efeler, Kavga, Bıçak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayınbirader ile iddiaya göre ablasına şiddet uygulayan eniştesi arasında çıkan tornavidalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde Y.Ş. adlı kişi, iddiaya göre ablasını darbeden eniştesi V.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Bıçak ve tornavidaların kullanıldığı kavgada şahıslar birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların ayıramadığı şahısları kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan enişte ve kayınbirader ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

