Cinayetin arkasında kan donduran geçmiş! Nazlı'yı öldürmeden önce ayaklarından vurmuş

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde silah sesleri yükseldi. 24 yaşındaki Nazlı Demir, taksiden inip evine gitmek istediği sırada boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki Kemal Demir tarafından saldırıya uğradı.

Genç kadın yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kemal Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu, taksi şoförünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Nazlı Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan Nazlı Demir'in geçtiğimiz aylarda da kocası tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.



