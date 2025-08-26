Tünelde feci kaza! Park halindeki tıra arkadan çarptı; ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Osmaniye'de tünel içerisinde arıza yapan tır sağa park etti. Tünele giren bir otomobil ise park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Kızlaç Tüneli'nde feci bir kaza meydana geldi.
ARIZA YAPAN TIRA ÇARPTI
Saat 15.30 sıralarında bir tır, tünel içerisinde arızalanarak park edildi. Bu sırada tünele giren İran plakalı 24 A 33397 cip park halinde bulunan tırın dorse kısmına çarptı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan İran uyruklu 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır toplam 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
