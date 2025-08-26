Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekrem İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltında

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, İBB soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mart ayında rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve Trabzon'dan çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

'RÜŞVET'TEN SORGULANACAK

Yılmaz'ın Trabzon'dan İstanbul'a getirildiği, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.

BİR AVUKATI DA TUTUKLANMIŞTI

İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan da geçtiğimiz ay gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

