Ekrem İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltında
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, İBB soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Mart ayında rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve Trabzon'dan çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Nusret Yılmaz gözaltına alındı.
'RÜŞVET'TEN SORGULANACAK
Yılmaz'ın Trabzon'dan İstanbul'a getirildiği, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.
BİR AVUKATI DA TUTUKLANMIŞTI
İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan da geçtiğimiz ay gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
