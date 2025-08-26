Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar

Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte çekilen darp görüntülerinin ardından gereğinin yapıldığını duyurdu. Buna göre 4 saldırgan yakalandı, yaralanan şahsın tedavisi ise sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışma ve sonrasındaki saldırı gündeme bomba gibi düştü.

Saldırganların araç içerisindeki kişiyi darp ettikleri anlar görüntülenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI" notuyla bir paylaşım yayınladı.

Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar - 1. Resim

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.  Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar - 2. Resim

YARALI VATANDAŞ HALEN HASTANEDE

Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İğrenç olay! Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kız çocuğunu defalarca istismar ettiKöpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vuran şahıs tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Takvim açıklandı, yasaklar başladı! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de yapılacak - GündemKKTC'de seçimler 19 Ekim'de yapılacak!Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - GündemKomisyon, başkanları dinleyecek!Bireysel silahlanma 40 milyona yaklaştı! 'Cezaların caydırıcılığı' tartışılıyor - Gündemİki kişiden biri silahlı! Rakamlar korkunç boyuttaKurultay süreci yarın başlıyor! İYİ Parti kongreleri 16 Ekim-9 Kasım'da - GündemİYİ Parti kongreleri 16 Ekim-9 Kasım'da!Erdoğan, CHP'li belediyeleri hatırlattı: Muhterisler için deniz bitti - GündemErdoğan, CHP'li belediyeleri hatırlattı!Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi - GündemSüleymaniye’de kimin ihmali var?
Sonraki Haber Yükleniyor...