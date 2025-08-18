Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > FETÖ'lü kumpas kurdular, milyonluk vurgun yaptılar! Mağdur kadın dehşeti yaşadı

FETÖ'lü kumpas kurdular, milyonluk vurgun yaptılar! Mağdur kadın dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;lü kumpas kurdular, milyonluk vurgun yaptılar! Mağdur kadın dehşeti yaşadı
FETÖ, Dolandırıcılık, Suç, Mağduriyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek ulaştıkları kadının 2 milyon 700 bin lirasını dolandıran üç şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde bir kadını arayan dolandırıcılar, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek önce mağdur kadını korkuttu ardından da para istedi.

DOLANDIRICILARA YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Mağdur kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle banka hesabına 580 bin lira gönderdi. Daha sonra şüphelilerden biri kadının evine giderek yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınları da alıp kayıplara karıştı.

FETÖ'lü kumpas kurdular, milyonluk vurgun yaptılar! Mağdur kadın dehşeti yaşadı - 1. Resim

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE YAKALANDILAR

Dolandırıldığını anlayan kadın polise başvururken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 100’den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. İstanbul ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu illerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.B., D.G. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

