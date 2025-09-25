Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da taksici, turistin kartından 400 bin lira çekti

İstanbul'da taksici, turistin kartından 400 bin lira çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da taksici, turistin kartından 400 bin lira çekti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turistin kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi. İBB iki taksinin de ruhsatını iptal etti.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, turist yolculardan fazla ücret aldıkları tespit edilen taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi görüşüldü.

TURİSTİN KARTINDAN 400 BİN TL ÇEKTİ

Gündem maddesinde, emniyet birimlerinin şikayetleri ve görüntülerin incelenmesinin sonucunda, taksi sürücülerinin, haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.

FAZLA CEZA ALAN TAKSİCİ YENİDEN EĞİTİM ALACAK

UKOME'de taksi taşımacılarının veya sürücülerinin, aldığı ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin bir defada 30 gün veya bir yıl içerisinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim alması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, taşımacıların veya şoförlerin, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek olan mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki zorunlu sınıf eğitimini tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı aranıyor.

Eğitim, 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak.

Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okullarda ocak tatili ne zaman? 2026 sömestr tatili günleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor - GündemMeteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı!Sumud Filosu'ndan Türkiye'ye çağrı var: Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz! - Gündem"Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz!"TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi - GündemValilik'ten Mustafa Gültepe ile ilgili açıklamaBakan Tunç'tan CHP'ye eleştiri: Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? - GündemBakan Tunç, CHP'yi hedef aldı: Bunlar mı yönetecek?Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi için çalışmalar başladı - GündemZonguldak'ta maden ocağında göçük!Sındırgı'da neden bu kadar çok sarsıntı oluyor? 'Bariyer' gerçeği ortaya çıktı - GündemSındırgı depremlerinin ardındaki 'bariyer' gerçeği
Sonraki Haber Yükleniyor...