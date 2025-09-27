Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım

Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım
Suriye, İdlib, Savaş, Yardım, Bağış, Kalkınma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’in yeniden imarı için başlatılan “İdlib’e Vefa” kampanyası, savaşın izlerini silme yolunda umut oldu. Şimdiye dek 208 milyon doları aşan bağış, eğitimden sağlığa, temel ihtiyaçlardan altyapıya kadar birçok alanda kullanılacak.

61 yıllık Baas dönemini geride bırakıp, savaşın izlerini silmeye başlayan Suriye'de İdlib Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "İdlib'e Vefa" kampanyası başlatıldı.

Kampanyadan elde edilecek bağışlar, barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

ŞARA DA TÖRENDE KONUŞTU

İdlib'deki stadyumda düzenlenen etkinlik büyük ilgi görürken, şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım - 1. Resim

Etkinliğe Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı. Törende konuşan Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarındaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN İNŞA ETME GÜCÜMÜZ VAR"

Şara, ülkesinin artık dünyadan izole olmadığını belirterek, "Kopan bağlarımızı yeniden kurduk, çok şey sunabileceğimizi ispatladık. Allah'ın izniyle ülkemizi yeniden inşa etmeye gücümüz var" dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Şara, bölünme çağrılarını reddettiklerini bir kez daha vurguladı.

Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım - 2. Resim

BAAS REJİMİNİN EN ÇOK HEDEF ALINAN BÖLGESİYDİ

İdlib, iç savaşta devrik Baas rejimi güçlerince en çok hedef alınan bölgelerin başında geldi.

Altyapı ve üstyapısı ciddi zarar gören bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

İdlib ayrıca iç savaş döneminde devrik rejim güçlerinin saldırıları sonucu ülkenin birçok bölgesinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca sivile kucak açtı.

Daha önce de Suriye’nin çeşitli illerinde bağış etkinlikleri düzenlenmiş, imar ve kalkınma için Şam'da 70 milyon, Deyrizor'da 30 milyon Dera'da 40 milyon, Humus'ta 24 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları varMeksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sumud Filosu’na Şayetet 13 tehdidi! Akıncı SİHA koruma hattında mı? - DünyaSumud Fİlosu'nu Akıncı SİHA mı koruyor?Meksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi - DünyaMeksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendiBM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı - DünyaMacron'u ensesinden tutup bırakmadıKKTC’li vekil Yasemin Öztürk: İsrail, Kıbrıs’ı Yahudi adası yapmak istiyor - Dünya"İsrail, Kıbrıs’ı Yahudi adası yapmak istiyor"The Telegraph, Tel Aviv'in Türkiye endişelerini yazdı! "Trump-Erdoğan zirvesi sonrası F-35'e dönüş ihtimali dengeleri değiştirebilir" - Dünya"Orta Doğu'da dengeler değişebilir"Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM sonrası çarpıcı açıklama: Tarihe en geniş kapılardan girdik - DünyaŞara'dan BM sonrası çarpıcı açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...