Kilis mutfağının asırlardır değişmeyen lezzetlerinden zahter, kış aylarında daha da popüler hale geldi. Şifa deposu olarak bilinen zahter, içerdiği doğal ürünlerle hem vücut direncini artırıyor hem de pek çok faydası var.

“YÜZYILLARDIR KİLİS'TE”

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdüren zahteri, Zahter ustası Yakup Zahteroğlu anlattı. Zahterin Kilis'te atadan kalma bir gelenek olduğunu söyleyen Zahteroğlu, "Zahter, yüzyıllardır Kilis'te herkesin kendi evinde karıştırarak yaptığı bir lezzettir. Nenelerimiz kış hazırlığı olarak zahteri evde yapardı" dedi.

İÇİNDE NELER VAR?

Zahteroğlu karışımda leblebi, menengiç, karpuz çekirdeği, tarhana, kavurga, susam (küncü), rezene, kişniş, kekik, yer fıstığı, sumak, toz biber ve kimyon gibi ürünlerin yer aldığını açıkladı.

“EKMEK ARASI YİYENLER VAR”

Zahterin en önemli özelliklerinden birinin zeytinyağıyla çiğ tüketilmesi olduğunu belirten Zahteroğlu, "Sabah aç karnına zeytinyağına bandırılıp yenir. Bu şekilde tüketildiğinde vücudun direncini artırır. Genellikle kış yiyeceğidir ama yazın da ekmek arası yiyenler var" diye vurguladı.

