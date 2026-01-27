SGK tarafından verilen cenaze ödeneği, vefat eden sigortalıların yakınlarına tek seferlik olarak yapılan bir yardım olarak öne çıkıyor. 2026 yılı için güncellenen tutar, ödeme şartları ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Vefat sonrası ortaya çıkan cenaze giderlerine destek amacıyla verilen cenaze ödeneği, belirli şartların sağlanması halinde hak sahiplerine ödeniyor. 2026 yılı itibarıyla tutarı ve başvuru süreci netleşen bu yardımın kapsamı, kimleri kapsadığı ve nasıl alınacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

CENAZE ÖDENEĞİ NEDİR?

Cenaze ödeneği, vefat eden sigortalının yakınlarına, bir defaya mahsus olmak üzere yapılan sosyal güvenlik yardımıdır. Bu ödeme, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden yapılır. Uygulama, cenaze masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak amacı taşır. Ödeme, sigortalının ölüm şekli ve prim durumuna göre belirlenen yasal çerçeve içinde gerçekleştirilir.

Cenaze ödeneği nedir, kimler alabilir? İşte şartları

CENAZE ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Cenaze ödeneği öncelikli olarak sigortalının eşine ödenir. Eşin bulunmaması durumunda çocuklar, çocukların da olmaması halinde anne ve baba, son olarak kardeşler hak sahibi sayılır. Eğer cenaze bu kişilerin dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılmışsa ve bu durum belgelenirse, masraflar onaylanan tutarı aşmamak kaydıyla masrafı yapan kişi ya da kuruma ödenebilir.

Cenaze ödeneği nedir, kimler alabilir? İşte şartları

CENAZE ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat edenler için ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalılar için verilir. Ayrıca, vefat eden kişinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması da yeterlidir. 360 gün prim şartını sağlayan kişilerde, ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz. Başvurular hak sahipleri tarafından Gelir-Aylık-Ödenek Talep Belgesi ile yapılır ve çoğu durumda ek dilekçe istenmez.

Cenaze ödeneği nedir, kimler alabilir? İşte şartları

CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR 2026?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, “2026 yılı için cenaze ödeneği miktarı 6.398,00 TL’dir”

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2026-30.06.2026 dönemi için 26.369,55 TL'dir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Haberle İlgili Daha Fazlası