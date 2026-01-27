Kastamonu’da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek erişime engellendi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sosyal ağlar ve herkese açık kaynaklar üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İnceleme sonucu Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

