Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş'ın avukatı yaptığı açıklamada "Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum" ifadelerini kullandı.
Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum.
