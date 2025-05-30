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Gazeteci Sedef Kabaş'a dava açıldı! 3 yıla kadar hapis talep edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazeteci Sedef Kabaş&#039;a dava açıldı! 3 yıla kadar hapis talep edildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazeteci Sedef Kabaş'a, sosyal medyada hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dava açıldı. İddianamede Kabaş için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianame İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedef Kabaş'ın 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu öne sürüldü. Kabaş'ın söz konusu paylaşımında, "Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Elektrik ve doğalgazda seçimden sonra yüzde 150- yüzde 200 arası zam bekleyebiliriz. Artık vermeden yetkiyi görüyorsun etkiyi…" ifadelerine yer verildiği, bu açıklamanın kamuoyunda infial oluşturacak şekilde çarpıtıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 12 Şubat 2024 tarihli raporuna atıfta bulunularak, Kabaş'ın paylaşımının gerçek dışı olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Kabaş'ın söz konusu paylaşımıyla kamuoyunda endişe, korku ve panik oluşturma amacı taşıdığı savunuldu.

Gazeteci Sedef Kabaş'a dava açıldı! 3 yıla kadar hapis talep edildi - 1. Resim

İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ 

Şüpheli Sedef Kabaş savcılığa verdiği ifadede, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini tırnak içerisinde yaptığı bir paylaşım olduğunu herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında bu haberi kendi sayfasında paylaştığını ifade etti. Kabaş, yalan bilgi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ 

Savcılık, Kabaş hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek Kabaş'a dava açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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