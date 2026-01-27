Adana'da bir kadın giyim mağazası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Anaokulu öğretmenliğini bırakıp kendisine kadın giyim mağazası açan kadın, "Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Canımdan endişeliyim, korkuyorum." diyerek yetkililerden yardım istedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın giyim mağazası, 17 Ocak günü kurşunlandı. 48 yaşındaki Nida Palalı'ya ait iş yerini hedef alan şüpheliler, yaklaşık 10 el ateş edip , kaçarak izini kaybettirdi. Kurşunlar vitrin camını delerek iş yerinin duvarlarına isabet etti.

"CANIMDAN ENDİŞELİYİM"

Yaklaşık 3 yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı. Olay gecesini anlatan iş yeri sahibi Palalı, "Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum." dedi.

Adana'da kadın esnaf dehşeti yaşadı! "Yakın arkadaşlarım bile dükkanıma gelemiyor"

"MÜŞTERİLERİM GELMİYOR, İNSANLAR KORKUYOR"

Palalı, "Bunu yapan kimse bilmek istiyorum. Çünkü benim bir düşmanım yok. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum." diye konuştu.

Adana'da kadın esnaf dehşeti yaşadı! "Yakın arkadaşlarım bile dükkanıma gelemiyor"

"KİMSEYLE BİR SIKINTIM YOK"

Palalı, "Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım." ifadelerini kullandı.

Adana'da kadın esnaf dehşeti yaşadı! "Yakın arkadaşlarım bile dükkanıma gelemiyor"

Polisin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası