Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri olan Gülbin Tosun, son zamanlarda izleyiciler tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde X (Twitter) hesabından yaptığı bir açıklama ile zorunlu izne ayrıldığını duyuran Tosun, izleyicilerini şaşırttı ve akıllara "Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?" sorusunu getirdi.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 1. Resim

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Gülbin Tosun, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, ardından London School of Business Studies Marketing bölümünde eğitimine devam etmiştir.

Kariyerine Reuters Haber Ajansı'nda staj yaparak adım atan Tosun, uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer almakta ve 2009 yılından beri NOW Ana Haber'de hafta sonu bültenlerini sunmaktadır. Tosun, geçmişte SKY Türk, Kanal D, Show TV ve Kanal E gibi kanallarda da spikerlik ve sunuculuk görevlerinde bulunmuştur.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 2. Resim

GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?

26 Ağustos Pazartesi günü saat 19.09'da X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla zorunlu izne ayrıldığını belirten Gülbin Tosun, izleyicileri tarafından "kovuldu mu?" sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ancak, Tosun’un bu izni neden aldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 3. Resim

GÜLBİN TOSUN EVLİ Mİ?

2011 yılında köşe yazarı Atıf Ünaldı ile evlenen Gülbin Tosun, 2013 yılında boşanmıştır.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 4. Resim

GÜLBİN TOSUN ÇOCUĞU VAR MI? 

NOW Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun'un çocuğu yoktur.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 5. Resim

GÜLBİN TOSUN ASLEN NERELİ?

SKY Türk, Kanal D, Show TV ve Kanal E gibi kanallarda spikerlik yapan Gülbin Tosun, aslen İstanbulludur.

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok? - 6. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sibel Can 'Maddi ve manevi zarara uğradığını' söyleyerek mahkemeye koştu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çerkezköy 6. Kültür Sanat Festivali başlıyor! Festival ne zaman başlıyor? - HaberlerÇerkezköy 6. Kültür Sanat Festivali başlıyor! Festival ne zaman başlıyor?Gazzeli gazeteciler anlatıyor: İşgal altında yaşam ve direniş - HaberlerGazzeli gazeteciler anlatıyor: İşgal altında yaşam ve direnişFabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti... - HaberlerFabrikasını kapatıp memleketine dönmüştü Aronya talebi patladı! İlk hasat gerçekleşti...Dünyanın en uzun Ağlı Piton yılanı yakalandı! Görenler şaşkına döndü - HaberlerDünyanın en uzun Ağlı Piton yılanı yakalandı! Görenler şaşkına döndüDüzenleme yargıya taşındı! İstanbulkart öğrenci ne kadar, yaş sınırı var mı? - HaberlerDüzenleme yargıya taşındı! İstanbulkart öğrenci ne kadar, yaş sınırı var mı?Jude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı? - HaberlerJude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...