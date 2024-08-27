NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri olan Gülbin Tosun, son zamanlarda izleyiciler tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde X (Twitter) hesabından yaptığı bir açıklama ile zorunlu izne ayrıldığını duyuran Tosun, izleyicilerini şaşırttı ve akıllara "Gülbin Tosun kovuldu mu, neden yok?" sorusunu getirdi.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Gülbin Tosun, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, ardından London School of Business Studies Marketing bölümünde eğitimine devam etmiştir.

Kariyerine Reuters Haber Ajansı'nda staj yaparak adım atan Tosun, uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer almakta ve 2009 yılından beri NOW Ana Haber'de hafta sonu bültenlerini sunmaktadır. Tosun, geçmişte SKY Türk, Kanal D, Show TV ve Kanal E gibi kanallarda da spikerlik ve sunuculuk görevlerinde bulunmuştur.

GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?

26 Ağustos Pazartesi günü saat 19.09'da X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla zorunlu izne ayrıldığını belirten Gülbin Tosun, izleyicileri tarafından "kovuldu mu?" sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ancak, Tosun’un bu izni neden aldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

GÜLBİN TOSUN EVLİ Mİ?

2011 yılında köşe yazarı Atıf Ünaldı ile evlenen Gülbin Tosun, 2013 yılında boşanmıştır.

GÜLBİN TOSUN ÇOCUĞU VAR MI?

NOW Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun'un çocuğu yoktur.

GÜLBİN TOSUN ASLEN NERELİ?

SKY Türk, Kanal D, Show TV ve Kanal E gibi kanallarda spikerlik yapan Gülbin Tosun, aslen İstanbulludur.