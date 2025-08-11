Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu

Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu

Güncelleme:
Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Hudutsuz Sevda" dizisinin 3.sezonu büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 15 Mayıs 2025 Perşembe günü sezon finali yapmıştı. Birçok karakter diziden ayrılırken "Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman?" sorusu merak konusu oldu.

Hudutsuz Sevda her Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İki sezondur ekranlarda olan dizisinin 3.sezon tarihi merakla bekleniyor.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrolde yer aldığı Hudutsuz Sevda'nın yeni sezon tarihi belli oldu. 

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunun 25 Eylül 2025 Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş’ın yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi 15 Mayıs Perşembe günü sezon finali yapmıştı. 2.sezonunda yer alan ola oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Mesut Akusta, Emre Bulut, Biran Damla Yılmaz, Burak Sevinç, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Merve Honca, Asuman Dubak, Burak Sevinç gibi isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA 3.SEZON NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin heyecanla beklenen 3.sezonunun 25 Eylül 2025 Perşembe günü başlayacağı tahmin ediliyor. 

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Hayal Köseoğlu (Damla), Elçin Zehra (Didem), Miray Daner (Zeynep), Yaren Yapıcı (Leyla), Burak Çelik (Kaan) ve Emre Törün (Şerif) Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılmıştır.

Hudutsuz Sevda 3.sezon başlangıç tarihi 25 Eylül 2025 Perşembe günü olduğu konuşuluyor. Dizi 64.bölümüyle NOW TV ekranlarında izleyicisi ile yeniden buluşacak.

