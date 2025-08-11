Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa'da korkunç ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

Manisa'da korkunç ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Manisa&#039;da korkunç ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Çataltepe Kavşağı'nda M.P.'nin (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki sürücüyle 4 personel yaralandı.

Manisa'da korkunç ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki Sadettin İnan (57), itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İnan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

