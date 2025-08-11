Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu! Manisa’daki yangın söndürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde fırında unutulan yemekten başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, fırından dumanlar ve alevler çıktığını gören evin sahibi, durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler mutfaktaki fırında unutulan yemeğin yandığını belirledi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

