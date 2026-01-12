Miraç kandili kelime itibarıyla ''merdiven'' anlamı taşımaktadır. İslam inancına göre bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz ilahi bir lütufla semaya yükselerek insan idrakinin ötesindeki hakikatlere şahit olmuştur. Miraç Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Miraç hadisesi İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde bildirilmiştir. Peki, Miraç kandili ne zaman, 15 Ocak ne kandili?

Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre bu mübarek gece, Receb ayının 26. gününü 27. güne bağlayan geceye denk geliyor.

15 Ocak gecesi İslam aleminde büyük öneme sahip olan Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili dört kandil gecesinden biridir.

Miraç Kandili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in göklere yükseltildiği mübarek bir gecedir. Bu olay Kur’an-ı kerimde İsra suresinin ilk ayetinde bildirilmektedir.

Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılınmış, iman, sabır ve teslimiyetin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Miraç kandili ibadet, dua ve tevbe ile geçirilir.

Peygamber efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor: Verilen Burak’a binip Beyt-ül-Makdis’e geldim. Onu, önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescid’e girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, (Yaratılışa uygun olanı seçtin) dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında, (Sen kimsin?) diye bir ses geldi. (Ben Cebrail’im) dedi. (Yanındaki kim?) dendi. (Muhammed aleyhisselam) dedi. (O, peygamber olarak gönderildi mi?) dendi. Cebrail, (Evet) dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem’le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. 2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana, merhaba diyerek dua ettiler. 3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf’u gördüm. O da dua etti. 4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris’i gördüm. O da dua etti. 5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun’u gördüm. O da dua etti. 6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa’yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. 7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-Mamur’a dayamış Hazret-i İbrahim’i gördüm. O da dua etti. Beyt-ül-Mamur’u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidret-ül-Münteha’ya götürdü. Allah, günde elli vakit namazı farz kıldı. Musa’nın yanına gelip anlattım. (Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var.) dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim, (Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevab vardır. Böylece elli vakit namaz olur) buyurdu. (Müslim)