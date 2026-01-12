Miraç kandili ne zaman, 15 Ocak ne kandili? 2026 Kandil günleri
İslam dünyasında büyük anlam taşıyan mübarek geceler arasında yer alan Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişi “15 Ocak ne kandili?”, “Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?” ve “2026 kandil günleri” sorularının cevapları araştırılıyor. İşte Miraç kandili günü ve 2026 kandil günleri takvimi...
Miraç kandili kelime itibarıyla ''merdiven'' anlamı taşımaktadır. İslam inancına göre bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz ilahi bir lütufla semaya yükselerek insan idrakinin ötesindeki hakikatlere şahit olmuştur. Miraç Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Miraç hadisesi İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde bildirilmiştir. Peki, Miraç kandili ne zaman, 15 Ocak ne kandili?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre bu mübarek gece, Receb ayının 26. gününü 27. güne bağlayan geceye denk geliyor.
15 OCAK NE KANDİLİ?
15 Ocak gecesi İslam aleminde büyük öneme sahip olan Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili dört kandil gecesinden biridir.
MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?
Miraç Kandili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in göklere yükseltildiği mübarek bir gecedir. Bu olay Kur’an-ı kerimde İsra suresinin ilk ayetinde bildirilmektedir.
Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılınmış, iman, sabır ve teslimiyetin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Miraç kandili ibadet, dua ve tevbe ile geçirilir.
Peygamber efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor: Verilen Burak’a binip Beyt-ül-Makdis’e geldim. Onu, önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescid’e girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, (Yaratılışa uygun olanı seçtin) dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında, (Sen kimsin?) diye bir ses geldi. (Ben Cebrail’im) dedi. (Yanındaki kim?) dendi. (Muhammed aleyhisselam) dedi. (O, peygamber olarak gönderildi mi?) dendi. Cebrail, (Evet) dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem’le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. 2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana, merhaba diyerek dua ettiler. 3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf’u gördüm. O da dua etti. 4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris’i gördüm. O da dua etti. 5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun’u gördüm. O da dua etti. 6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa’yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. 7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-Mamur’a dayamış Hazret-i İbrahim’i gördüm. O da dua etti. Beyt-ül-Mamur’u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidret-ül-Münteha’ya götürdü. Allah, günde elli vakit namazı farz kıldı. Musa’nın yanına gelip anlattım. (Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var.) dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim, (Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevab vardır. Böylece elli vakit namaz olur) buyurdu. (Müslim)
2026 KANDİL GÜNLERİ
- Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
- Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
- Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
- Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
- Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
- Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
- Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
- Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
- Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
- Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
- Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
- Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
- Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
- Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
- Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
- Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
- Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
- Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
- Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
- Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448