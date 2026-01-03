Berat Kandili ne zaman 2026? İşte resmi takvim
Üç ayların 21 Aralık'ta başlamasıyla birlikte, Berat Kandili'nin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Berat Kandili ne zaman 2026? İşte resmi takvim....
2026 Berat Kandili için nefesler tutuldu. Üç ayların 21 Aralık tarihinde başlamasının ardından Regaip Kandili sona erdi. Şu an ise gözler üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'ne çevrildi. İslam camiası tarafından yakından takip edilen Berat Kandili tarihi netleşti.
2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
2025-2026 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ
Recep Ayı başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı başlangıcı: 20 Ocak 2026
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR