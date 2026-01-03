Üç ayların 21 Aralık'ta başlamasıyla birlikte, Berat Kandili'nin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Berat Kandili ne zaman 2026? İşte resmi takvim....

2026 Berat Kandili için nefesler tutuldu. Üç ayların 21 Aralık tarihinde başlamasının ardından Regaip Kandili sona erdi. Şu an ise gözler üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'ne çevrildi. İslam camiası tarafından yakından takip edilen Berat Kandili tarihi netleşti.

Berat Kandili ne zaman 2026? İşte resmi takvim

2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Berat Kandili ne zaman 2026? İşte resmi takvim

2025-2026 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Recep Ayı başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı başlangıcı: 20 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Haberle İlgili Daha Fazlası