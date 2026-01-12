YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı YouTube'da ortaya çıkan alışılmadık bir video, dijital dünyada büyük merak uyandırdı. Başlığı sadece bir soru işaretinden oluşan ve tam 140 yıl uzunluğunda olduğu görülen video, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak viral hale geldi.

YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı "BU VİDEO NEDEN VE NASIL VAR?" Ocak ayının başlarında 'ShinyWR' adlı bir kanal tarafından paylaşılan video, yalnızca birkaç gün içinde 1,4 milyondan fazla izlenme aldı. Sosyal medyada hızla yayılan içerik, izleyenlerin aklında tek bir soru bıraktı: 'Bu video neden ve nasıl var?'

YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı KISITLAMALARI NASIL AŞTI? Dexerto'nun aktardığı bilgilere göre, videonun süresi kadar dikkat çeken bir diğer detay da YouTube’un bilinen yükleme kısıtlamalarının nasıl aşıldığı oldu. Platformun hem dosya boyutu hem de süre açısından katı kuralları bulunmasına rağmen, bu denli uzun bir içeriğin yayında olması kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu.

YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı KANALDAKİ DİĞER İÇERİKLER DE DİKKAT ÇEKİYOR Söz konusu kanalın gizemi bununla da sınırlı değil. Kanalda ayrıca yüzlerce saat süren başka videolar da yer alıyor. 294 saatlik bir video, 150 saat uzunluğunda bir 'Short' ve yaklaşık 300 saatlik bir canlı yayın kaydı, kanalın arkasındaki kişi ya da yapıya dair soru işaretlerini artırıyor.

YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı ARKASINDA KUZEY KORE Mİ VAR? Videoyu yükleyen kanalın Kuzey Kore bağlantılı olabileceği iddiaları gizemi derinleştirirken, 140 yıl sürecek bu videonun gerçek amacı henüz bilinmiyor. Bazı kullanıcılar, kanalın YouTube'a ait bir test sayfası olduğunu öne sürerken, bazıları ise bunun bir ARG (alternatif gerçeklik oyunu) ile bağlantılı olduğuna ve ilgi çekmek için hızla yayıldığına inanıyor.

YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı YOUTUBE'UN EN İLGİNÇ VAKALARINDAN BİRİ Olay, YouTube'un en ilginç vakalarından biri olarak görülürken, kanalın ve 140 yıl uzunluğundaki videonun arkasındaki gizem hâlâ merak konusu.

Haberle İlgili Daha Fazlası