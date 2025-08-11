Yıllardır nefes alamıyordu, bu tedaviyle hayatına yeniden kavuştu

Yıllardır geleneksel yöntemlerle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalığından kurtulmaya çalışan fakat 4 farklı makine desteği ile nefes almaya çalışan 71 yaşındaki Sefer Karabağ, Samsun’a gelerek yenileyici tedavilere başvurdu.

Önce balon genişletme (balon bronkoplasti) işlemi uygulanan Karabağ, ardından da PRP işlemi ile sağlığına kavuştu. Kullandığı oksijen makinelerinden kurtulan Karabağ, yıllardır ilk kez destek olmadan nefes aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

KOAH hastalığında yenileyici tedaviler hakkında bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "KOAH, akciğerlerde oluşan geri dönüşümsüz, inflamatuar bir hastalık. Günümüzde bu hastalıkla ilgili geleneksel tedaviler dışında çeşitli girişimsel tedaviler de mevcut. Kronik bronşit baskın KOAH dediğimiz tip hastalarda çeşitli tedavi yöntemleri ile daralan, sıkışan hava yollarını açıp, hastaların daha rahat nefes almasını sağlayabiliyoruz. Çeşitli yenileyici tedaviler de son yıllarda oldukça popüler oldu. Bunun başında da PRP tedavisi geliyor. Bu tedavideki amaç; hasarlı bölgede onarıcı hücrelerin o bölgeye toplanmasını sağlamak, hücre hasarını durdurucu etkenlerin aktif olmasını sağlamak, yeni kan damarlarının oluşumunu ve fonksiyonunu kaybetmiş hücreleri yeniden canlandırmayı sağlamak. Bunları KOAH hastalarında inhale şekilde PRP ya da eksozom tedavisi şeklinde uygulayabiliyoruz. Son yıllarda yapılan klinik çalışmalarda da bu yenileyici tedavilerin hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde oldukça başarılı olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir" dedi.

“SONRAKİ SÜREÇTE HASTAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Yenileyici tedavi yönteminin yıllardır KOAH’la savaşan Sefer Karabağ'da da işe yaradığını dile getiren Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "Hastanemize başvuran Sefer Bey 71 yaşında kronik sigara kullanıcısı. Buna bağlı olarak da kronik bronşit baskın KOAH hastası. Bu hastaların genel özelliklerinden ‘blue bloater’ denilen görünüme sahip. Siyanotik yüz, karın bölgesinde yağlanma, bacak kaslarında zayıflama, öksürük, balgam şikayetlerine sahip klasik bir kronik bronşit baskın KOAH hastası. Hastamız uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle tedavi edilmekteydi. Ona rağmen oksijen bağımlılığından kurtulamıyordu. Bu tip hastalarda balon genişletme ameliyatını (balon bronkoplasti) Sefer Bey'de uyguladık. İşlem sonrası ertesi gün dramatik iyileşme süreci başladı. 1 aylık kontrolde iyilik halini korumak, muhtemel eski olumsuz süreçleri baskılamak ve akciğer içerisindeki ölmüş hücrelerin yeniden oluşmasını sağlamak için de inhale PRP tedavisi uyguladı. Hasta ilk gününde solunum kapasitesi ve efor kapasitesi ilk geldiğine göre büyük ölçüde arttı. Şikayetleri de oldukça geriledi. İlk yaptığımız balon genişletme işlemi 2,5 saat süren derinlemesine bir temizlikti. Dün yapılan PRP tedavisi de 1 saat süreç aldı. İnhale PRP tedavisi kişinin kendi kanındaki büyüme faktörlerinin ve çeşitli doku uyarıcılarının alınıp, ayrıştırıldıktan sonra hastanın solunum sistemine tekrardan verilmesi prensibine dayanıyor. Bundan sonraki süreçte hastayı yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

“DÖRT MAKİNEYLE NEFE ALIYORDUM”

Geleneksel tedavilerden alamadığı cevabı yenileyici tedavi yöntemlerinden aldığına dikkat çeken hasta Sefer Karabağ ise "KOAH hastasıyım. Nefes alamama şikayetiyle hastaneye geldim. Yıllardır nefes almakta zorluk çekiyorum. 4 farklı makine desteği ile nefes alabiliyordum. Sabah, akşam ve gece oksijen takviyesi alıyordum. Tedavimin ardından oksijen takviyesini unuttum. 4 yıldır Tokat’ta acile gidip, geçici çözümler buluyordum. 3 devlet bir de benim aldığım toplam 4 oksijen makinesiyle hayata tutunuyordum. Çok şükür şu anda hepsini attık. Tedaviden önce oksijen takviyesi olmadan hiçbir şey yapamıyordum. Bugün operasyondan sonra ikinci günüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yürümem de gayet güzel. Hastane merdivenlerinde kendimi deniyorum. 2 kat ile başladım şu anda 4. kata kadar merdivenle çıkabiliyorum. Bu günlerime şükürler olsun" şeklinde konuştu.