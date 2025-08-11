Ünlü şarkıcı Ayla Başar'dan kötü haber geldi! Hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Ayla Başar, “Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi seslendirdiği şarkılarla biliniyordu.

Ünlü isimden kötü haber geldi. Film- San Vakfı sosyal medya hesabından şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımda, “Ses Sanatçısı Ayla Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Hayranları ve takipçileri sosyal medya üzerinden “Allah rahmet eylesin” ve “Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” gibi mesajlarla taziyelerini iletti.