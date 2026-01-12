Malatya’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.43’te Yeşilyurt ilçesi merkezli bir sarsıntı kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar “Malatya’da deprem mi oldu?” sorusuna cevap ararken gözler AFAD’ın paylaştığı resmi verilere çevrildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi oldu.

Malatyada deprem mi oldu son dakika? 12 Ocak AFAD deprem verilerini duyurdu!

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya’da 12 Ocak akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD verilerine göre saat 20:43’te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı, başta Yeşilyurt olmak üzere çevre mahallelerde hissedildi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem noktasına en yakın yerleşim yerleri Yeşilyurt ilçesine bağlı mahalleler oldu. Depremin Malatya il merkezine yakın bir noktada meydana gelmesi nedeniyle vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissetti.

Sarsıntının, merkeze 1 kilometreden daha az mesafede bulunan Gündüzbey başta olmak üzere Yeni, Hıroğlu, Gedik ve Hamidiye çevresinde hissedildiği bildirildi.

