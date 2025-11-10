Fenerbahçe'den skandal karar için UEFA'ya başvuru: Talebimizi ilettik

Trendyol Süper Lig’in 12'nci haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli takım, konuk ettiği Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. FenerbahçeKulübüBasın Sözcüsü Ali Gürbüz, Chobani Stadyumu'ndaki mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"UEFA'YA BA Ş VURU YAPTIK "

UEFA Avrupa Ligi’nde 0-0 sonuçlanan Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakem Allard Lindhout'la ilgili UEFA’ya şikayette bulunduklarını belirten Gürbüz, "Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam (9 Kasım) itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çekya'daki maçın 90+5. dakikasında Dweh'in ceza aalanı içinde Jhon Duran'ı çekmesi üzerine genç golcü yerde kaldı. Hollandalı hakem, 'devam' kararı verdi. Oyunun durmasıyla birlikte Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, muhtemel penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye davet etti. Ancak hakem, pozisyonu ekran başında tekrar izlemesine rağmen penaltı noktasını göstermedi.