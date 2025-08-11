İzmir depreminin simgesi olmuştu! İkizlerinden sonra kardeşinin acı haberi ile yıkıldı, kendisi yoğun bakımda
İzmir depreminde 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar'ı kaybeden ve depremin simgesi olan Tülin Batmaz, bu sefer de kardeşinin acı haberini aldı. Batmaz'ın kardeşi Ferhat Batmaz aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan Tülin Batmaz ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
İzmir depreminde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak binlerce çocuğa uzattığı yardım eliyle depremin simgesi olan Tülin Batmaz, Sivas’ta geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybetti.
BİR ACI HABER DE KARDEŞİNDEN GELDİ
Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine seyreden Ferhat Batmaz idaresindeki 35 CLS 902 plakalı Suzuki marka araç şarampole devrilerek takla attı.
TÜLİN BATMAZ AĞIR YARALI
Kazada Ferhat Batmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kız kardeşi Tülin Batmaz ve bir kişi de ağır yaralandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Batmaz'ın tedavisi sürüyor.
İKİZLERİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞTİ
Tülin Batmaz, İzmir depreminde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak binlerce çocuğa yardım eli uzatmıştı.