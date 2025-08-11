Balıkesir Sındırgı beşik gibi! 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar durulmuyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedilen depremde bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Depremin ardından bölgede 237 artçı gerçekleşti. Bakan Tunç yıkılan binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son olarak Sındırgı'da saat 17:38'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sındırgı'daki depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini ve binadan karot örnekleri alındığını ifade etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını ifade etti.

Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde hayat belirtisi olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.

50 ekibin hasar tespit, 30 ekibin de zarar tespit çalışmalarına başladığı, arama kurtarma çalışmalarına ise 1100 arama kurtarma personeli, 214 kurtarma aracı ve 11 arama kurtarma köpeğinin katıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, acil harcamalar için "20 milyon lira acil harcamalarla ilgili AFAD'dan bir kaynak aktardık" dedi.

"10 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz" diye konuştu.