Haberler > Yaşam > 6.1'lik deprem sonrası ortaya çıktı, görüntüsü ürküttü! "Daha önce görmedik"

6.1'lik deprem sonrası ortaya çıktı, görüntüsü ürküttü! "Daha önce görmedik"

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin hissedildiği Eskişehir'in kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde ürkütücü bir görüntü ortaya çıktı. Yahnikapan Mahallesinde çiftçilik yapan ve tarlasına gelen arkadaşının obruğu fark ettiğini belirten Murat Güven, "Daha önce böyle bir şey görmedik" dedi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan yerin 11 kilometre altında meydana gelen 6,1 büyüklüğünde deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Eskişehir'de dün akşam hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşların dışarı çıktığı gözlendi.

6.1'lik deprem sonrası ortaya çıktı, görüntüsü ürküttü!

DEPREM SONRASI OLUŞAN GÖRÜNTÜ ÜRKÜTTÜ

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde ise deprem sonrasında oluşan obruk ise dikkat çekti. Tarım arazilerinin yanında oldukça derin olan obruğun taban kısmında su birikintisi olduğu görüldü.

Derin obruk dron ile görüntülendi. İlgili ekiplerin bahse konu noktada inceleme ya da önlem almadığı iddia edilirken, etrafında şerit ya da bariyer olmayan obruğun iç kısımlarında çökme seslerinin geldiği duyuldu.

6.1'lik deprem sonrası ortaya çıktı, görüntüsü ürküttü!

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OBRUK GÖRMEDİK"

Yahnikapan Mahallesinde çiftçilik yapan ve tarlasına gelen arkadaşının obruğu fark ettiğini belirten Murat Güven, "Bu çukur, yıllar önce kaynak suyunun olduğu bir çukur. Son yıllardaki kuraklıktan, yer altı sularının azalmasından dolayı buradaki doğal kaynak suyu kayboldu ve kuru bir göl haline geldi.

Bugün sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş. Bildiğiniz üzere dün akşam deprem oldu. Daha önce de böyle bir obruk görmedik. Herhangi bir iş makinesi izi de yok. Olsa en azından toprak olur, iz bırakır. O yüzden obruğun depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

6.1'lik deprem sonrası ortaya çıktı, görüntüsü ürküttü!

"TAHMİNİMİZE GÖRE BAYAĞI 5-6 METRE DERİNLİĞİ VAR"

Bazı çevre sakinlerinin boru ile obruğun yüksekliğini ölçmeye çalıştıklarını anlatan Güven, "Sabah ben kendim taş attım, su sesi geliyor. İçine tekrar kayma, göçme olur diye fazla yaklaşmadım. Tahminimize göre bayağı 5-6 metre derinliği var. O yüzden görür görmez muhtarımıza bilgi verdik, 'Gereken yerlere bildirelim. Göçme devam edebilir. Herhangi bir çoluk çocuk düşebilir' dedik.

Dün köyde depremi hissettik. Bizim köy yeri olduğu için dolu olduğu halde lamba gitti gitti geldi. Çekyatta bile depremi hissedebildik. Obruk depremden önce olsaydı, diğer günler olsa biz buradayız. İlla ki görürdük. Biri görmezse diğeri görür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

