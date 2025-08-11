Deprem sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü

Avustralya’nın Victoria eyaletinde gece saatlerinde görülen meteor, ardından duyulan patlama sesi nedeniyle bölgede paniğe yol açtı.

BİRÇOK ŞEHİRDEN GÖRÜLDÜ

Victoria’nın doğusundan Melbourne, Ballarat ve Bendigo’ya kadar geniş bir alanda yaşayanlar, gökyüzünde parlak bir meteor gördüklerini bildirdi. Görgü tanıkları, olayın hemen ardından yüksek bir patlama sesi duyduklarını aktardı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar güvenlik ve araç kameraları tarafından net şekilde görüntülendi. Görüntülerde meteorun gökyüzünde parlak bir iz bırakarak ilerlediği görülüyor.

DEPREM SANILDI

Avustralya hükümetine bağlı Geoscience Australia kurumu, meteor geçişi sırasında çok sayıda “sarsıntı” ihbarı yapıldığını ancak herhangi bir deprem kaydedilmediğini açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYABİLİR

Monash Üniversitesi ve Curtin Üniversitesi’nden Çöl Ateş Topu Ağı ekibi, meteorun görüntülerini analiz ederek muhtemel düşüş alanını haritalamaya çalışıyor.

Gezegen jeoloğu Dr. Rachel Kirby, “Kesinlikle dışarıda bir göktaşı var. Şu anda Ballarat-Bendigo-Castlemaine üçgeninin batısında bir yerlerde olabilir,” dedi.

Araştırmacılar, parçaların siyah füzyon kabuğuna sahip, kömür briketini andıran, iç kısmı ise açık gri renkte taşlar olabileceğini belirtti. Vatandaşların böyle bir bulguya rastlaması halinde Monash, Curtin Üniversitesi veya Melbourne Müzesi ile iletişime geçmeleri istendi.