36 milyar güneş kütlesine sahip! Dünyanın en büyük kara deliği keşfedildi

Bilim insanları, şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük kara deliği keşfetti. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu dev kara delik, 36 milyar güneş kütlesine sahip.

Daily Mail'den edinilen bilgilere göre, kara delik, Dünya'dan yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan ve “Kozmik At Nalı” (Cosmic Horseshoe) adı verilen galakside bulunuyor. Bu kara delik, Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sagittarius A* kara deliğinden 10 bin kat daha büyük olmasıyla dikkat çekiyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Thomas Collett, “Bu şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kara deliklerden biri ve muhtemelen en büyüğü” ifadelerini kullandı.

"FOSİL GRUP" GALAKSİ

Bilim insanları, bu kara deliğin kütlesinin, evrendeki fiziksel sınırları zorlayacak seviyede olduğunu belirtiyor. Kara deliğin bulunduğu Kozmik At Nalı galaksisi, "fosil grup" olarak adlandırılan galaksilerden biri. Bu tür yapılar, bir galaksi kümesinin zaman içinde çökerek tek bir dev galaksiye dönüşmesiyle oluşuyor. Araştırmacılar, bu süreçte galaksilerdeki diğer süper kütleli kara deliklerin de birleşerek bu kadar büyük bir kara delik oluşturmuş olabileceğini belirtiyor.

AKTİF DEĞİL AMA ÇOK BÜYÜK

Söz konusu kara delik, “uyuyan” yani çevresindeki maddeyi yutmadığı ve herhangi bir radyasyon yaymadığı için normal yöntemlerle tespit edilemedi. Prof. Collett ve ekibi, kara deliğin etkisini iki yoldan tespit etti: Kara deliğin yakınından geçen ışığın bükülmesi ve galaksi merkezindeki yıldızların yaklaşık 400 km/s hızla dönmesi.

Araştırmanın yürütücülerinden Carlos Melo ise, “Bu yöntem sayesinde, evrende aktif olmayan ancak devasa kütlelere sahip kara delikleri de tespit edip kütlelerini ölçebileceğiz” dedi.

EİNSTEİN HALKASI YARDIMIYLA ÖLÇÜLDÜ

Einstein’in genel görelilik teorisine göre, çok büyük kütleli cisimler, uzay-zaman dokusunu bükerek ışığın yönünü değiştiriyor. Bu etki sayesinde, Kara delik çevresindeki ışığın bir halka şeklinde bükülmesiyle oluşan “Einstein halkası” gözlemlendi. Bu yöntemle kara deliğin kütlesi yüksek doğrulukla hesaplandı.

YENİ KEŞİFLER İÇİN KAPI ARALIYOR

Araştırmacılar, bu keşfin, daha önce tespit edilememiş “sessiz” kara deliklerin bulunmasının yolunu açabileceğini ifade ediyor. Bu tür gözlemler, galaksi büyüklüğü ile kara delik kütlesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.