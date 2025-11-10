Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > PFDK'den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyuruldu

PFDK'den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK&#039;den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyuruldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Zorbay Küçük, Hakem, İdari Tedbir, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kararının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kararının kaldırıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'de 'hükümet kapanması krizi' derinleşiyor! Trump'tan "Derhal dönün" talimatıBorsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'nin bahis incelemesinin detayları ortaya çıktı: Süper Lig'den 30 futbolcu tespit edildi - SporSüper Lig'den 30 futbolcu tespit edildiFenerbahçe'den UEFA'ya resmi başvuru: İnceleme talep edildi - SporFenerbahçe'den UEFA'ya resmi başvuru: İnceleme talep edildi6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 4'te 3: Filenin Efeleri set vermedi - SporRiyad'da 4'te 3! Filenin Efeleri set vermedi10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu - SporMessi'nin Barça mesajı gündeme oturduBrighton duyurdu: Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'na bir ödül daha - SporPremier Lig'e Ferdi damgası: Bir ödül dahaGalatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu - SporG.Saray açıkladı: Maçı tamamlayamayan Torreira'nın durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...