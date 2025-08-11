Balıkesir depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu, deprem kaç saniye sürdü? Bakan Yerlikaya açıkladı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, kentte hem yıkıma hem de can kaybına yol açtı. Deprem sonrası merak edilen detaylar hakkında Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Peki, Balıkesir depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu, deprem kaç saniye sürdü?

BALIKESİR DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde bir bina tamamen çökerken, kırsal bölgelerde 16 binanın yıkıldığı tespit edildi.

Balıkesir'de yıkılan binalardan 12’sinin metruk olduğu, diğer 4’ünde yaşayanların depremden sağ kurtulduğu bildirildi. Ayrıca iki cami minaresi de sarsıntı sırasında yıkıldı. Deprem sonrası bölgede elektrik, su, doğal gaz ve GSM hatlarında herhangi bir kesinti yaşanmadı.

BALIKESİR DEPREMİNDE ÖLEN VE YARALANAN OLDU MU?

Depremde yıkılan binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerden 81 yaşındaki bir depremzede, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 29 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında ağır durumda olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

İlgili Haber Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Ana sarsıntının ardından büyüklükleri 4,6 ve 4,1 olan iki artçı deprem daha kaydedildi.

Ana depremin kaç saniye sürdüğüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ederken, AFAD vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.