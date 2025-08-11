Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler

Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle 16 bina yıkılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti.

Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler - 1. Resim

Deprem ve sonrasında meydana gelen çok sayıda artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler - 2. Resim

STADYUMDA KALDILAR

Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.

Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler - 3. Resim

BURSA DA GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Büyük korkuya sebep olan depremden sonra Bursalılar da kendini sokağa attı. Kamp sandalyelerini alanlar park ve bahçelere akın etti. Parklar en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kriptolarda dikkat çeken hareketler! Bitcoin ve Ethereum rekora yöneldi
