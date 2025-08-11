Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle 16 bina yıkılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti.

Deprem ve sonrasında meydana gelen çok sayıda artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

STADYUMDA KALDILAR

Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.

BURSA DA GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Büyük korkuya sebep olan depremden sonra Bursalılar da kendini sokağa attı. Kamp sandalyelerini alanlar park ve bahçelere akın etti. Parklar en yoğun gecelerinden birini yaşadı.