Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve İzmir gibi birçok kentte de hissedilirken, gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Daha önce Balıkesir için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez başka bir kenti işaret etti. İşte detaylar...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, deprem başta üç büyükşehir olmak üzere birçok kentte hissedildi. Milyonlarca vatandaş panikle sokaklara dökülürken, bir vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Marmara ve Ege'de büyük paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Depremin meydana geldiği 'Simav fay hattı' ile ilgili Mayıs ayında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan bu sarsıntının bölge fay hattında stres transferine neden olabileceğini söyledi.

Sındırgı depremi hangi fayı tetikleyebilir? Uzman isim uyardı: Sıra bu şehirde olabilir... - 1. Resim

7,2'LİK DEPREMİ HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, geçmiş dönemde yaşanan depremlere dikkat çekti. Yaşanan depremin 'Uşak deprem kümesi' olarak adlandırılan bölgede meydana geldiğini ifade eden Bektaş, bu fayın acı gerçeğini ise 'Simav Fayı 1970 yılında 7.2 Gediz depremini üretmiştir' sözleriyle hatırlattı.

"SINDIRGI DEPREMİ HANGİ FAYI TETİKLEYEBİLİR?"

Açıklamalarını paylaştığı haritalarda desteklendiren Prof. Dr. Bektaş, son açıklamasında bir kente dikkat çekti ve uyardı. İşte uzman ismin paylaşımı:

"Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisa'ya dikkat!"

