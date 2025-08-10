Google depremi 30 saniye önce bildi! Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 ile sarsıldı

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:53:47 sıralarında meydana gelen sarsıntı, yerin 11 km derinliğinde yaşandı.

İstanbul Valiliği, depremin ardından mega kentte saha taramasının başladığını açıkladı. Valilik, "Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadelerini kaydetti.

YIKIM MEYDANA GELDİ

Sındırgı'da bir binada yıkım meydana geldi.

GOOGLE DEPREMİ 30 SANİYE ÖNCE BİLDİ

Sosyal medyada yapılan kullanıcı paylaşımlarına göre Android’in deprem uyarı sistemi özellikle 6.1 büyüklüğündeki depremi kullanıcılarına 30 saniye önceye kadar erkenden bildirdi.

Kullanıcıların aktardığına göre uyarı, deprem üssüne yakınlığa bağlı olarak 10 saniye ile 30 saniyeye arasında değişti.