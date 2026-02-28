İsrail Ordusu, İran’a yönelik hava operasyonunda yaklaşık 200 savaş uçağıyla 500’den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü. İsrail tarafı saldırıyı “tarihinin en büyük operasyonlarından biri” olarak tanımlarken görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak askeri operasyon bölgeyi ateş hattına çekti. Müzakere süreçleri devam ederken gelen bu hamle, başta Tahran olmak üzere İran’ın 10’dan fazla kentine yayılan geniş çaplı bir bombardıman dalgasına dönüştü.

Karşılıklı füze saldırıları sürerken İsrail ordusu, operasyonun askeri detaylarına ilişkin paylaştığı verilerde, bu saldırıyı "tarihinin en büyük askeri uçuş gösterisi" ve operasyonu olarak nitelendirdi.

İsrail vurduğu yerleri paylaştı! 200 uçak, 500 hedef

200 UÇAK HAVALANDI

Verdikleri bilgilere göre hava operasyonunun kapsamı şu şekilde açıklandı:

Yaklaşık 200 İsrail savaş uçağı, İran’ın batı ve orta kesimlerinde eş zamanlı operasyon yürüttü.

HEDEFLERİ AÇIKLADILAR

Hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait füze rampaları ve gelişmiş hava savunma sistemleri yer aldı.

İran genelinde toplamda 500’den fazla noktanın aynı anda vurulduğu öne sürüldü.

İsrail, gerçekleştirdiği bu saldırılarla İran hava sahası üzerinde "hava üstünlüğü" kurmayı amaçladığını ve operasyonun "hassas bir istihbarat" doğrultusunda planlandığını savundu.

BÖLGESEL MİSİLLEMELER VE AĞIR KAYIPLAR

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı.

İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

