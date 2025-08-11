Balıkesir Sındırgı'da deprem! Marmara'da yürekler ağza geldi... 1 kişi hayatını kaybetti

Canlı Anlatım Özeti YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ

11.08.2025 07:33

YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının 11 Ağustos Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş oldun dilekleri iletildi.

11.08.2025 07:21

DEPREM HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu belirlendi.

11.08.2025 05:28

BAKAN MEMİŞOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'e gelerek Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Şehir Hastanesinde açıklamada bulunan Memişoğlu, "Bugün akşam saatlerinde Balıkesir'de olan deprem ile ilgili hastanelerimize toplam 52 hastamız geldi. Bunların 29'unu yatarak ve gözlemde tutarak tedavi ettik. Bunların da 18'ini taburcu ettik. 11 hastamız şu an hastanede yatmakta. Bu 11 hastanın da 3'ü direkt depremden etkilenen kişilerdir. Diğerleri ise kaçarken veya atlama sonucu yaralananlardır. Hepsinin durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşın ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

11.08.2025 05:00

100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiği de bildirildi.

11.08.2025 04:40

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Depremin ardından tedbir amacıyla Sındırgı Devlet Hastanesi’ndeki hastalar, Balıkesir merkezdeki hastanelere nakledildi. Vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi.

11.08.2025 00:10

16 BİNA YIKILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Balıkesir'de arama-tarama faaliyetlerinin tamamlandığını duyuran Yerlikaya, "68 kırsal mahallede yıkık bina olduğunu tespit ettik. Yıkılan toplam bina sayısı 16, bunlardan 12'si metruk binalar. Toplam 29 yaralı var" dedi. Ayrıca Yerlikaya, "81 yaşındaki bir vatandaş kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" diyerek acı haberi duyurdu.

11.08.2025 00:01

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Yer: Balıkesir