Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elazığ Valiliği'nden Özgür Özel'in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değil

Elazığ Valiliği'nden Özgür Özel'in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ Valiliği&#039;nden Özgür Özel&#039;in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değil
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ Valiliği'nden dün Özgür Özel'in açılışını yaptığı okulla ilgili açıklama geldi. Valilik açıklamasında, "Okulun geçici kabulü ile ilgili olarak kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ’da yapımı tamamlanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışına katıldı.

Elazığ Valiliği, CHP lideri Özgür Özel'in açılışını yaptığı Gazi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geçici kabulüyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini ve binaların eğitim-öğretime açık olmadığını açıkladı.

Elazığ Valiliği'nden Özgür Özel'in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değil - 1. Resim

"VALİLİĞE HABER VERİLMEDİ"

Açıklamada, "İlimiz Gazi MTAL binası 2020 depremlerinden sonra hasar almış ve yeniden yapım süreci İBB tarafından üstlenilmekle birlikte binaların yapım süreci devam etmektedir. Okulun geçici kabulü ile ilgili olarak kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açılış programı tamamen İBB tarafından, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hiçbir ön görüşmede bulunulmadan gerçekleştirilmiştir. Devlet teamüllerinde ilde yapılacak programların gerçekleştirilmesinin usul ve esasları bellidir" denildi.

Elazığ Valiliği'nden Özgür Özel'in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değil - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 3 bin kişiyi işten çıkaracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama: CHP'yi namussuzlardan temizleyeceğiz - Gündemİhraç kararı sonrası zehir zemberek açıklama“Soğuk Savaş” iddianamesi tamam: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün savunması ortaya çıktı - Gündem“Soğuk Savaş” iddianamesi tamam: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün savunması ortaya çıktıDanıştay'dan 'Kartalkaya' kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personellerine soruşturma izni - GündemDanıştay'dan bakanlıktaki 9 kişi hakkında soruşturma izniAralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da var! 6 isim CHP'den ihraç edildi - Gündem6 isim CHP'den ihraç edildiKırım'dan giriş yaptı, tüm yurdu saracak! Meteoroloji 'kestane karası' için tarih verdi - GündemMeteoroloji 'kestane karası' için tarih verdiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! BUDO 26 Eylül seferlerinde son durum - GündemBUDO seferleri iptal edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...