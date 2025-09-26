Alanyaspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu: Osimhen kararı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Alanyaspor'un 11'i: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Galatasaray'ın 11'i: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Singo, Eren, Sallai, Sara, Torreira, Barış, Sane, Icardi.

VİCTOR OSİMHEN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.

Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olduğu mücadelede yedekler arasında yer aldı.

YUNUS SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta rakiplerine karşı birer gol kaydetti.

İlk olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında gol atan Yunus, sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında ağları sarstı. Son olarak ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atan Yunus, son 3 karşılaşmasında rakiplerinin filelerini birer kez havalandırmış oldu.

ICARDİ, SÜPER LİG'DE 5 MAÇTA 4 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.

Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.

LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

LİGDE SON 7 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

İLK 6 MAÇTA 18 GOL ATTI, 2 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.

Liverpool maçı öncesi moral kazanmak istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşamadan Alanyaspor karşısında 3 puan kazanarak Liverpool maçına moralli bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 19. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

GALATASARAY, LİGDEKİ SON 5 KARŞILAŞMADAN GALİP AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçta mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, birer kez de rakibini 2-1, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a konuk olduğu 9 maçın 6'sını kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 20, Alanyaspor 12 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçını kazanarak en iyi sezon başlangıcını yapmak

Galatasaray, yarınki Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.

DİĞER SEZONLARA GÖRE DAHA İYİ GOL AVERAJINA SAHİP

Galatasaray, bu sezon 6'da 6 yaptığı diğer iki sezona göre daha iyi bir gol averajı yakaladı.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasında çıktığı maçlarda 18 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde de gördüğü 2 golle 16 gol averajına sahip oldu.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçında 20 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, yediği 5 golle 15 gol averajına ulaşmıştı.

Yine tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon da 15 gol atan ve 5 gol yiyen Galatasaray, aynı şekilde 15 gol averajına sahip olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ulaştığı 16 gol averajıyla diğer sezonlara göre daha başarılı bir başlangıç yaptı.

OKAN BURUK, KENDİ REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Galatasaray tarihinde kırdığı rekoru geliştirmek için Alanyaspor karşısına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçti ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

ÜST ÜSTE 4 MAÇ DAHA KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ YAKALAYACAK

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru egale edecek.