Danimarka kıyılarında radar sistemi kapalı Rus savaş gemisi endişesi! Helikopterle deşifre oldular

Danimarka basınından Ekstra Bladet muhabirleri, Rusya’ya ait Baltık Filosu’na bağlı Aleksandr Shabalin adlı büyük çıkarma gemisini, Langeland Adası’nın güney ucuna yaklaşık 12 kilometre mesafede tespit etti.

The Insider'dan edinilen bilgilere göre gemi, radar (AIS -otomatik tanıma sistemi) cihazı kapalı şekilde seyir halinde bulunuyordu. Bu nedenle geminin konumu deniz trafiği servislerinden izlenemedi.

RADAR SİSTEMİ KAPALI ŞEKİLDE TESPİT EDİLDİ

Ekstra Bladet ekibi, aldığı istihbaratı doğrulamak amacıyla Langeland’dan helikopter kiralayarak havalandı. Dakikalar içinde gemiye ulaştılar ve gövde numarası 110 ile silah sistemlerinden teşhis ettiler.

Helikopter, yaklaşık 200 metre yükseklikte iki kez geminin üzerinde tur attı. Gazetenin fotoğrafçısı, kapıdan otomatik topları, füze rampalarını ve diğer silahları görüntüledi.

Gemide bulunan Rus askerlerinin de gazetecileri izlediği ve kayıt altına aldığı görüldü. İlk etapta sabit duran gemi, helikopterin geçişi sırasında doğuya doğru hareket etmeye başladı. Uzmanlar, bu manevranın helikoptere karşı bir reaksiyon olup olmadığının net olmadığını belirtiyor. Gemi daha sonra kuzeydoğu yönüne seyretti. AIS cihazı ise kapalı kalmaya devam etti.

İHA TACİZİ SONRASI SAVAŞ GEMİSİ

Söz konusu gelişme, son günlerde Danimarka ve çevre ülkelerde artan dron olaylarının ardından yaşandı. 22–23 Eylül tarihlerinde Kopenhag Havalimanı dron ihbarları nedeniyle 4 saatten fazla kapalı kaldı; 51 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi, 109 sefer iptal edildi.

Aynı gün Oslo Havalimanı da benzer şekilde kapanırken, 25 Eylül gecesi Aalborg, Esbjerg, Sønderborg ve Skrydstrup hava üssü üzerinde kimliği belirsiz dronlar rapor edildi.

Ertesi gün Aalborg’da yeniden uçuşlar aksadı. Polis, dronların düşürülemediğini ve operatörlerinin tespit edilemediğini açıkladı.

Daha önce kamuoyundaki dikkat, dronlara üs sağladığı iddia edilen “gölge filo” gemilerine yönelmişti. Kopenhag Havalimanı’nın kapalı olduğu sırada bölgede üç gemi bulunuyordu: ABD yaptırımları altındaki Rus kargo gemisi Astrol 1, mürettebatının bir kısmı Rus pasaportlu Norveç bandıralı Oslo Carrier 3 ve daha önce Estonya’da alıkonulan, Benin bayraklı tanker Pushpa. Şimdi ise Ekstra Bladet’in haberine göre, aynı dönemde Danimarka kıyılarında bir Rus savaş gemisinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Danimarka eski Askerî İstihbarat Analisti Jakob Kaarsbo, Aleksandr Shabalin’in üs, gözlem noktası veya dikkat dağıtıcı unsur olarak kullanılmış olabileceğini söyledi. Kaarsbo, AIS cihazı kapalı şekilde Danimarka karasularına yakın bölgede bulunan silahlı bir Rus gemisinin, ülke üzerinde baskı kurma amacı taşıdığını da vurguladı.

"KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK EN CİDDİ SALDIRI"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise yaşananları “kritik altyapıya yönelik en ciddi saldırı” olarak nitelendirdi ve Rusya’nın sorumluluğunu reddetmediğini belirtti. Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin ise suçlamaları reddederek, bunların “NATO’yu provoke etme girişimi” olduğunu savundu. Danimarka makamları olayları muhtemel bir hibrit operasyon kapsamında soruşturuyor.