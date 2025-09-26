Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Mauro Icardi'den maç sonu serzeniş 

Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Mauro Icardi&#039;den maç sonu serzeniş 
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Mauro Icardi, fiziksel durumuna ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ"

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını ancak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini söyleyen Icardi, "Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan ders alacağız." dedi.

"15-20 YIL ÖNCE 77 KİLOYDUM"

Fiziksel durumuyla alakalı eleştirilere cevap veren Arjantinli golcü, "Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI HAKKINDA

Devler Ligi'nde oynayacakları Liverpool maçına da değinen Icardi, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

