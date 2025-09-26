Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!

Yaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih’te, turistleri eğlendirme amacıyla uygunsuz gösteriler yapan işletmeye polis baskın düzenledi. Bir kişi gözaltına alındı, 120 bin 482 TL para cezasının kesildiği işletme ise mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işletmede turistleri eğlendirmek için yapılan uygunsuz görüntülerin bazı sosyal medya platformlarda paylaşılmasının üzerine çalışma başlattı.

Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan işletmeye, Asayiş, Turizm, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve belediye zabıta görevlileriyle denetim gerçekleştirdi.

120 BİN 482 TL CEZA KESİLDİ, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetimler sırasında, işletmenin üst katında nargile malzemeleri ile açık alkol şişelerinin olduğu belirlendi. İşletmeye gelen müşterilere nargile sunumu ve açık alkol sunumu yapılması nedeniyle 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmenin ruhsatı iptal edilerek, mühürlendi.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Uygunsuz görüntülerde yer alan H.Ç. (39), isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyet işlemlerinin ardından ‘müstehcenlik’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kamyonetler kantara girecek mi, kantara girmeme cezası nedir? 2025 kantar zorunluluğu olan araçlar listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var - 3. SayfaBelediyeye ait halk otobüsü devrildi: Yaralılar varDilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı - 3. SayfaDöner ekmeğinin içinden paralar çıktı16 ilde dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - 3. Sayfa16 ilde operasyon: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildiAdana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti - 3. SayfaAdana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybettiTemizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı - 3. SayfaTemizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktıŞanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...