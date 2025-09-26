Yaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işletmede turistleri eğlendirmek için yapılan uygunsuz görüntülerin bazı sosyal medya platformlarda paylaşılmasının üzerine çalışma başlattı.

Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan işletmeye, Asayiş, Turizm, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve belediye zabıta görevlileriyle denetim gerçekleştirdi.

120 BİN 482 TL CEZA KESİLDİ, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetimler sırasında, işletmenin üst katında nargile malzemeleri ile açık alkol şişelerinin olduğu belirlendi. İşletmeye gelen müşterilere nargile sunumu ve açık alkol sunumu yapılması nedeniyle 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmenin ruhsatı iptal edilerek, mühürlendi.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Uygunsuz görüntülerde yer alan H.Ç. (39), isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyet işlemlerinin ardından ‘müstehcenlik’ suçundan adliyeye sevk edilecek.