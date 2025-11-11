Sebebi yıllarca anlaşılmıyor! Yemekten sonra karın ağrısı ve sırta vuran rahatsızlık varsa…

Yemek sonrası karın ağrısı, mide şişkinliği veya sırta vuran rahatsızlık belirtileri basit hazımsızlık sanılıyor ancak altında safra kesesi taşları yatabiliyor.

ÇOĞU FARK ETMEDEN HAYATINA YILLARCA DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Özdenkaya, safra kesesi hastalıklarının sinsi ilerleyen ama erken teşhisle kolayca tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Doç. Özdenkaya, safra kesesi taşlarının toplumda oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Çoğu hasta, safra kesesi taşı olduğunu fark etmeden yıllarca hayatına devam eder. Ancak semptomatik hale gelen vakalarda cerrahi tedavi gerekir" dedi.

MİDEDE GAZ VE BASINÇ HİSSİ OLUŞTURUYOR

Doç. Dr. Özdenkaya, safra kesesi hastalıklarının genellikle ağır ve yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkan karın veya sırta vuran ağrılarla kendini belli ettiğini belirterek ,"Hastalar genellikle mide bölgesinde gaz ve basınç hissi, sırta ya da sağ omuza vuran ağrılarla bize başvurur. Bu durum bazen kalple karıştırılabilir. Şikayetlerin altında safra kesesi taşı olabileceği gibi başka sindirim sistemi problemleri de yatabilir" ifadelerini kullandı.

“SESSİZ TAŞ” HASTALARI OLARAK TANIMLANIYOR

Toplumda safra kesesi taşı olan birçok kişinin hiçbir belirti göstermeden yaşamını sürdürebildiğini belirten Doç. Özdenkaya, "Biz bu grubu ‘sessiz taş’ hastaları olarak tanımlarız. Bu kişilerde genellikle cerrahiye gerek olmaz. Ancak ağrı, bulantı, hazımsızlık gibi şikayetleri olan semptomatik hastalarda tedavi laparoskopik yani kapalı ameliyatla yapılır" diye konuştu.

KAPALI YÖNTEMLE AMELİYAT EDİLİYOR

Kapalı yöntemle yapılan safra kesesi ameliyatlarının güvenli ve etkili olduğunu vurgulayan Doç. Özdenkaya, "Ameliyat sonrası hastalar çok kısa sürede iş ve sosyal hayatlarına dönebiliyor. Türkiye’de cerrahlarımız bu konuda oldukça tecrübeli. Hastanemiz özelinde ayda yaklaşık 100’e yakın safra kesesi ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Komplikasyon oranı ise yüzde 1’in altındadır" bilgisini paylaştı.

Safra taşlarının bazı durumlarda safra kanalına düşebileceğini belirten Doç. Özdenkaya, bunun pankreas iltihabına veya sarılığa yol açabileceğini ifade etti. "Bu gibi durumlarda endoskopik yöntemle, yani ERCP işlemiyle taşların kanal içerisinden temizlenmesi gerekir. Ancak standart tedavi, safra kesesinin laparoskopik yöntemle çıkarılmasıdır" dedi.