Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle 16 bina yıkıldı. Depremin sebep olduğu yıkım ve hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

3 KATLI BİNA YIKILDI

6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan 3 katlı bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Depremin etkisiyle Sındırgı ilçesindeki Kızılgür Mahallesi'ndeki caminin de minaresi yıkıldı.