Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 16 bina yıkıldı. Depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle 16 bina yıkıldı. Depremin sebep olduğu yıkım ve hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.
3 KATLI BİNA YIKILDI
6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan 3 katlı bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.
CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI
Depremin etkisiyle Sındırgı ilçesindeki Kızılgür Mahallesi'ndeki caminin de minaresi yıkıldı.
