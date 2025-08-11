Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, Hasar, Yıkım, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 16 bina yıkıldı. Depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle 16 bina yıkıldı. Depremin sebep olduğu yıkım ve hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

3 KATLI BİNA YIKILDI

6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan 3 katlı bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Depremin etkisiyle Sındırgı ilçesindeki Kızılgür Mahallesi'ndeki caminin de minaresi yıkıldı.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Balıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler106 milyon liralık hareket son buldu! "Olta" ile 12 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti - GündemBakan Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları peş peşeBalıkesir Sındırgı depremi vatandaşları evlerine sokmadı! Geceyi sokakta geçirdiler - GündemSabaha kadar evlerine giremediler!Balıkesir Sındırgı'da deprem! Marmara'da yürekler ağza geldi... 1 kişi hayatını kaybetti - GündemHayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli olduSındırgı depremi hangi fayı tetikleyebilir? Uzman isim uyardı: Sıra bu şehirde olabilir... - GündemUzman isim uyardı: Sıra bu şehirde olabilirBakanlar Kurulu yoğun bir gündemle toplanıyor! Gazze, orman, FETÖ, e-İmza Kabine'de - GündemBakanlar Kurulu yoğun bir gündemle toplanıyor!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli mesajlar! "O silahlar bir daha ortaya çıkmayacak" - GündemAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli mesajlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...