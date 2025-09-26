Skandal karikatür davasında tahliye kararı: Leman Dergisi'nden üç isim serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leman Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan üç ismin tahliyesine karar verildi.

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Leman Dergisi'nin sahiplerinden olan Tuncay Akgün

KARİKATÜRİSTLERE TUTUKLULUK DEVAMI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan karikatüristler Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk hallerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Doğan Pehlevan

NELER OLMUŞTU?

Leman dergisi, 26 Haziran tarihli sayısında yayımladığı bir karikatürde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’yı İsrail-İran savaşı üzerinden hedef alarak hakaret etti. Söz konusu karikatür, sosyal medyada büyük infiale yol açtı.

Olayın ardından Leman’a yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, geçmiş sayılara bakıldığında derginin daha önce de dini hassasiyetleri hedef alan içerikler ürettiği ve mizah adı altında hakaret ettiği dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.

Doğan Pehlevan hakkındaki zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasının Pehlevan’ın X hesabından yaptığı, bir paylaşımı sebebiyle de isnat edildiği bilgisi yer aldı.