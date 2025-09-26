'Soğuk Savaş' programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında istenen ceza belli oldu
"Soğuk Savaş" isimli programda Hadis-i Şerif ile alay eden program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklanmıştı. İki isim için iddianame hazırlandı ve haklarında istenen ceza belli oldu.
YouTube’da 'Soğuk Savaş' kanalında yayınlanan bir videoda, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in sözüne yönelik halkı tahrik edici hareketlerde bulunulmuştu. Videoda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerifi üzerinden yapılan yorumların nefret söylemine yol açabilecek nitelikte olduğuna karar verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.
İKİ İSİM İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Ekol TV'de yer alan habere göre "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan açılan davada iddianame hazırlandı. İddianamede iki şüphelinin de 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.