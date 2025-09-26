Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’ın “Rus gazını almayın” çağrısına Moskova’dan cevap: Türkiye egemen bir devlet

Trump’ın “Rus gazını almayın” çağrısına Moskova’dan cevap: Türkiye egemen bir devlet

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’ın “Rus gazını almayın” çağrısına Moskova’dan cevap: Türkiye egemen bir devlet
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin Rus gazı ve petrolünü almayı bırakacağına "inandığını" söylemesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak, “Ankara, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendi çıkarlarına göre karar verir” dedi.

Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımlarını kesebileceğini ima eden ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’yı ayağa kaldırdı. Kremlin’den ‘Türkiye egemen bir devlettir, kendi kararını verir’ resti geldi.

KREMLİN: TÜRKİYE KENDİ KARARINI VERİR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Türkiye egemen bir devlettir, hangi ticaretin kendisine fayda sağlayacağına kendi karar verir” dedi. Peskov, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının tam kapasite çalışmaya devam ettiğini de hatırlattı.

ENERJİ HATLARININ ÖNEMİ

Kremlin’e göre TürkAkım ve Mavi Akım, Rusya’nın Avrupa ile kalan son güçlü enerji bağları. 

Söz konusu hatların kapanması, Moskova’nın ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşamasına yol açabilir.

TÜRKİYE DENGE ARAYIŞINDA

Trump’ın baskısı ve Kremlin’in resti, Ankara’nın enerji politikalarında Washington ile Moskova arasında kritik bir denge kurma çabasını yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatını durduracağına inandığını söyledi.

Trump, iki saat süren görüşmede F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına yönelik yasağın kaldırılabileceği sinyalini de verdi. “Onun bazı ihtiyaçları var, bizim bazı ihtiyaçlarımız var. Günün sonunda bir sonuca varacağız” diyen Trump, Erdoğan’ın istediği alımları gerçekleştirmede “başarılı olacağını” dile getirdi.

ABD Başkanı, Oval Ofis’te Türkiye’nin Rusya ile devam eden enerji ticaretine dikkat çekerek, “Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin 2023’te Rus petrolüne ambargo uygulamaya başlamasının ardından Türkiye, Moskova’nın en büyük enerji müşterilerinden biri haline gelmişti. Ocak 2023’ten bu yana Ankara, Rusya’dan 90 milyar doların üzerinde petrol, kömür ve doğal gaz satın aldı.

Trump, Erdoğan’ın görüşmede doğrudan böyle bir taahhütte bulunmadığını belirtse de, Ankara’nın bu yönde adım atacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Duruşma ertelendiAFAD duyurdu! Malatya'da deprem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa, Türkiye'nin 2015'teki hamlesini örnek gösterdi: Rusya savaş çıkar dedi! - DünyaAvrupa 'Türkiye' örneğini hatırlattıSavaş çanları çalıyor! Güney Kore, Kuzey Kore gemisine ateş açtı - DünyaGüney Kore, Kuzey Kore gemisine ateş açtıZelenskiy: Savaş bittiğinde görevi bırakacak mı? - DünyaZelenskiy: Savaş bittiğinde görevi bırakacak mı?Netanyahu Nazi yöntemini seçti: BM konuşmasını Gazze’ye dinletecek! - DünyaNetanyahu Nazi yöntemini seçtiRus hackerlar Finlandiya’ya saldırdı: Bakanlık siteleri çöktü - DünyaRus hackerlar Finlandiya’ya saldırdı!İsrail açık açık tehdit etti! Küresel Sumud Filosu’nu batırmalıyız - Dünya"Küresel Sumud Filosu’nu batırmalıyız"
Sonraki Haber Yükleniyor...