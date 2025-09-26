Trump’ın “Rus gazını almayın” çağrısına Moskova’dan cevap: Türkiye egemen bir devlet

Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımlarını kesebileceğini ima eden ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’yı ayağa kaldırdı. Kremlin’den ‘Türkiye egemen bir devlettir, kendi kararını verir’ resti geldi.

KREMLİN: TÜRKİYE KENDİ KARARINI VERİR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Türkiye egemen bir devlettir, hangi ticaretin kendisine fayda sağlayacağına kendi karar verir” dedi. Peskov, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının tam kapasite çalışmaya devam ettiğini de hatırlattı.

ENERJİ HATLARININ ÖNEMİ

Kremlin’e göre TürkAkım ve Mavi Akım, Rusya’nın Avrupa ile kalan son güçlü enerji bağları.

Söz konusu hatların kapanması, Moskova’nın ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşamasına yol açabilir.

TÜRKİYE DENGE ARAYIŞINDA

Trump’ın baskısı ve Kremlin’in resti, Ankara’nın enerji politikalarında Washington ile Moskova arasında kritik bir denge kurma çabasını yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatını durduracağına inandığını söyledi.

Trump, iki saat süren görüşmede F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına yönelik yasağın kaldırılabileceği sinyalini de verdi. “Onun bazı ihtiyaçları var, bizim bazı ihtiyaçlarımız var. Günün sonunda bir sonuca varacağız” diyen Trump, Erdoğan’ın istediği alımları gerçekleştirmede “başarılı olacağını” dile getirdi.

ABD Başkanı, Oval Ofis’te Türkiye’nin Rusya ile devam eden enerji ticaretine dikkat çekerek, “Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin 2023’te Rus petrolüne ambargo uygulamaya başlamasının ardından Türkiye, Moskova’nın en büyük enerji müşterilerinden biri haline gelmişti. Ocak 2023’ten bu yana Ankara, Rusya’dan 90 milyar doların üzerinde petrol, kömür ve doğal gaz satın aldı.

Trump, Erdoğan’ın görüşmede doğrudan böyle bir taahhütte bulunmadığını belirtse de, Ankara’nın bu yönde adım atacağına inandığını söyledi.