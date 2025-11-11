AB tarihinde ilk kez! Ortak istihbarat ağı kurulacak

Avrupa Komisyonu, ulusal istihbarat kurumlarından toplanan bilgilerin daha etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla Ursula von der Leyen başkanlığında yeni bir istihbarat birimi kuruyor.

Komisyon genel sekreterliği bünyesinde yer alacak bu birim, AB üyesi ülkelerin istihbarat topluluklarından geçici olarak görevlendirilecek yetkilileri bir araya getirecek.

"İSTİHBARATTA, BİR ŞEY ELDE ETMEK İÇİN BİR ŞEY VERMENİZ GEREKİR"

Planlar hakkında bilgi sahibi yetkililer, yeni yapının AB genelinde istihbarat paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

Financial Times'a konuşan kaynaklardan biri, "AB üye devletlerinin istihbarat servisleri çok şey biliyor. Komisyon da çok şey biliyor. Tüm bunları bir araya getirmek ve ortaklarımıza etkili ve yararlı olmak için daha iyi bir yola ihtiyacımız var. İstihbaratta, bir şey elde etmek için bir şey vermeniz gerekir" dedi.

Yeni plan, halihazırda AB’nin İstihbarat ve Durum Merkezi’ni (Intcen) yürüten diplomatik servislerde krize neden oldu.

Üst düzey yetkililer, yeni birimin mevcut yapının görevlerini tekrarlayacağından ve Intcen’in geleceğini tehdit edeceğinden endişe ediyor.

Plan henüz 27 üye ülkeye resmi olarak iletilmedi ancak Brüksel, ulusal istihbarat kurumlarından geçici görevlendirme yöntemiyle uzmanları bir araya getirecek

"GÜVENLİK KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Avrupa Komisyonu sözcüsü, "güvenlik ve istihbarat kapasitelerini nasıl güçlendirebileceğini incelediklerini" açıkladı.

Sözcü, "Konsept geliştiriliyor ve tartışmalar devam ediyor. Henüz belirli bir zaman çizelgesi belirlenmedi. Komisyonun mevcut uzmanlığından yararlanılacak ve Avrupa Dış Eylem Servisi ile yakın işbirliği içinde çalışılacak" dedi.

RUSYA VE TRUMP FAKTÖRÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya sağlanan Amerikan güvenlik desteğini azaltabileceği yönündeki açıklamaları, Brüksel’i alarma geçirmişti.

AB'yi kendi güvenlik kapasitesini güçlendirmeye zorlayan gelişmelerin yaşandığı bu günlerde, Trump’ın Ukrayna’ya istihbarat desteğini geçici olarak askıya alması Avrupa’nın Washington’a olan bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı.

FRANSA VE MACARİSTAN ENGELİ

İstihbarat paylaşımı, AB ülkeleri için uzun süredir en hassas konulardan biri. Fransa gibi güçlü istihbarat kapasitesine sahip ülkeler, gizli bilgileri paylaşma konusunda temkinli davranırken; Rusya yanlısı tutumuyla öne çıkan Macaristan, işbirliğini daha da karmaşık hale getiriyor. AB başkentlerinin Brüksel’e yeni istihbarat yetkileri verilmesine karşı çıkması bekleniyor.

"KOMİSYON, SAHAYA AJAN GÖNDERMEYECEK"

Yeni birim hakkında bilgi veren bir başka yetkili, "Komisyon, sahaya ajanlar göndermeye başlamayacak" dedi.

Birim daha çok istihbaratı toplamak değil, elde edilen bilgileri daha etkin biçimde analiz edip politika üretimine katkı sunacak.

Yeni istihbarat birimi, Ursula von der Leyen’in komisyon üyelerine güvenlik ve istihbarat konularında eğitim verilmesi amacıyla kurduğu "güvenlik koleji"nin ardından hayata geçiriliyor.

Von der Leyen ayrıca Ukrayna’nın silah alımlarını finanse etmek ve Iris² uydu projesini başlatmak için de adımlar atmıştı.

11 EYLÜL'DEN BRÜKSEL'E UZANAN İSTİHBARAT ZİNCİRİ

AB’nin istihbarat paylaşımı geçmişi 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırılara kadar uzanıyor. O dönemde Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık istihbarat kurumları gizli güvenlik raporlarını paylaşmaya başlamıştı.

Söz konusu sistem yıllar içinde kurumsallaştı, tüm üye ülkeleri kapsayacak hale geldi ve 2011’de AB’nin diplomatik hizmetine dahil edildi.