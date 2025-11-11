ABD Gazze sınırına üs mü kuruyor? 500 milyon dolarlık proje gündemde

İsrail basını, Washington yönetiminin Gazze Şeridi sınırına büyük bir askeri üs kurmayı planladığını öne sürdü.

Ynet ve Caliber.Az kaynaklı haberlere göre, üs projesinin maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar olacak ve tüm inşaat ile finansmanın ABD tarafından karşılanacak.

WASHİNGTON VE TEL AVİV ARASINDA YOĞUN TRAFİK

İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, Amerikalı yetkililer son haftalarda hem İsrail hükümetiyle hem de işgalci ordu ile proje üzerine yoğun temaslarda bulundu.

Binlerce Amerikan askerini barındırabilecek kapasitede planlanan üssün yeri için birkaç stratejik noktanın değerlendirildiği ileri sürüldü.

"ABD GAZZE'DE KALICI OLMAK İSTİYOR"

İsrailli güvenlik kaynakları, projenin Washington’un Gazze’deki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediğini gösterdiğini söyledi.

Yerel basının ABD’nin Gazze’yi istikrara kavuşturma bahanesiyle bölgedeki varlığını güçlendirme planının bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Haberde, projeye yönelik iç siyasi tartışmalara da yer verildi. ABD’de birçok Kongre üyesinin ülke sınırları dışında yeni askeri üsler kurulmasına karşı çıktığı iddia edildi.

ABD'NİN İSRAİL'DEKİ VARLIĞI BÜYÜYOR

Şu ana kadar ABD’nin İsrail’deki askeri varlığı sınırlı düzeydeydi. Ateşkes sürecinin ardından Washington yönetimi, insani yardımları koordine etmek amacıyla Kiryat Gat’taki CMCC Komuta Merkezi’ne yaklaşık 200 personel göndermişti.

GAZZE OPERASYONLARINI ABD DEVRALACAK

İsrailli akademisyen Dr. Michael Milshtein, yeni üs projesiyle birlikte ABD’nin Gazze’deki operasyonlarda daha belirleyici bir konuma geleceğini ifade etti.

Milshtein, "Kiryat Gat’taki CMCC, Gazze’deki operasyonların çoğunu devralacak. Bu da İsrail’in Şerit’teki ana aktör rolünün değişmeye başladığı anlamına geliyor" dedi.